Jugendliche wachsen über sich hinaus

Viernheim.„Wir pflanzen heute Abend zehn Bäume“, kündigt Schulleiterin Ursula Kubera an. Das können sich die Gäste erst einmal nicht vorstellen – schließlich sitzen sie beim Ehrungsabend der Albertus-Magnus-Schule (AMS) in der Aula, ohne Setzlinge und ohne Spaten.

Einmal im Jahr ehrt das bischöfliche Gymnasium seine besten Schüler für die Erfolge im vergangenen Jahr – Mathematiker mit hellen Köpfchen, sprachbegabte Schüler, Sportler mit Siegeswille oder diejenigen, die sich für ihre Mitschüler oder die Gesellschaft einsetzen. „Es sind nicht unbedingt die schulischen Leistungen, die wir ehren, auch wenn die Basis für den Erfolg teilweise im Unterricht gelegt wird“, erklärt die Schulleiterin. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Clara Jäger am Klavier sowie Trompeter Linus Harmgarth, der von Martin Gehrling am Klavier begleitet wird.

Die Auflösung der Baumpflanzfrage gibt es bei der Ehrung für soziales Engagement. Da stehen Marie Wenger, Annika Bastuck und Eric Bastuck auf der Bühne, drei Klimabotschafter von „Plant for the Planet“. Die Initiative setzt sich seit 2007 dafür ein, dass auf der ganzen Welt Bäume gepflanzt werden und damit dem Klimawandel entgegengetreten wird. 13,6 Milliarden Bäume wurden weltweit seither gepflanzt.

Eine Möglichkeit, die Initiative zu unterstützen, ist die „gute Schokolade“: Hersteller und Händler verzichten auf ihren Gewinn aus dem Verkauf, das Geld nutzt „Plant for the Planet“ für die Aufforstung mit neuen Bäumen.

Aktive Klimabotschafter

Marie Wenger, Annika Bastuck und Eric Bastuck werben als Klimabotschafter nicht nur für einen nachhaltigen Lebensstil, sondern packen tatkräftig mit an. „Vor Kurzem haben die drei in einem Supermarkt in Weinheim die Schokolade verkauft“, berichtet Ursula Kubera vom Engagement der Schüler. „Für fünf verkaufte Tafeln Schokolade kann ein Baum gepflanzt werden“, erklären die Klimabotschafter den Mitschülern und Eltern. Erhältlich ist die spezielle Schokolade bei den meisten Lebensmittelmärkten.

Die „gute Schokolade“ wird beim Ehrungsabend an alle Schüler verteilt, die geehrt werden. „Es sind 50 Schüler, also haben wir heute zehn Bäume gepflanzt“, sagt Schulleiterin Kubera.

Traditionell wird der Reigen der Ehrungen von der Fachschaft Mathematik eröffnet, die Lehrer verteilen Urkunden und Präsente für die unterschiedlichen Mathematikwettbewerbe. Rouven Wagner hat beim Känguru-Wettbewerb 22 richtige Aufgaben in Folge gehabt und auch die meisten Gesamtpunkte. „Lieber eine Aufgabe auslassen, wenn man sich nicht sicher ist, weil eine falsche Antwort Minuspunkte bringt“, rät der Neuntklässler den Mitschülern.

Im Mathematikwettbewerb der Jahrgangsstufe acht lagen die besten vier Schüler nur knapp auseinander. Als letztjährige Siegerin hat es Lena Kamuff zum Kreis- und dann auch zum Landesentscheid gebracht. „Das gab es schon seit vielen Jahren nicht mehr, dass ein AMS-Schüler unter den Besten in ganz Hessen ist“, hebt Fachschaftsleiter Florian Kroupal die hervorragende Leistung heraus. Rechnen musste auch Sportfachschaftsleiter Uwe Beck, um die Schulsieger der Bundesjugendspiele zu ermitteln. Dabei werden die erreichten Punkte in Relation zum Geburtsjahrgang gesetzt. Die beiden besten Jungs, Aris Malaj und Marcel Murasev, trennen nur Nuancen. Bei den Mädchen dagegen ist Nina Stöhr zum dritten Mal nacheinander die Schulsiegerin.

Was Beck noch berichtet: Die AMS sei die Schule im Kreis Bergstraße, die in den vergangenen fünf Jahren die meisten Sportabzeichen erreichen konnte. Drei Schulmannschaften haben in ihrer Sportart das Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ erreicht. Die Triathleten mussten sich als Dritte nur knapp den ausgewiesenen Sportschulen geschlagen geben. Auch die älteren Fußballerinnen (Jahrgang 2003 und 2004) scheiterten zum wiederholten Mal an der DFB-Elite-Schule aus Frankfurt. „Bei der vierten Teilnahme haben wir aber sogar zwei Mannschaften ins Landesfinale gebracht“, würdigt der betreuende Lehrer Steffen Usler auch den siebten Platz des jüngeren Teams (2005 bis 2007).

Schnelle Schülerin

Wegen ihres sportlichen Erfolgs außerhalb der Schule ehrt die AMS ihre schnellste Schülerin. Emilie Meier sprintete als Einzelstarterin und in der Staffel bis zur Teilnahme an den deutschen Juniorenmeisterschaften. Auch sprachliche Erfolge haben die AMSeln vorzuweisen, die Teilnehmer der DELF-AG schlossen mit dem Französisch-Sprachzertifikat „Diplôme d’études de langue francaise“ in unterschiedlichen Kategorien ab.

Am Ende übernehmen Sandra Wunder und Thorsten Bornholz vom Förderverein die Bühne und danken zwei angehenden Abiturienten für ehrenamtliches Engagement in der Schule. Sarah Smith und Alexander Grimley haben sich jahrelang in der Schülervertretung und für die Albertus-Magnus-Schule engagiert.

