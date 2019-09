Jugendliche werfen Blick hinter die Kulissen

Viernheim.Auf Einladung der SPD-Bundestagsabgeordneten und Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Christine Lambrecht haben Schüler der Friedrich-Fröbel-Schule den Bundestag in Berlin besucht.

Gleich zu Beginn des Treffens zeigte sich die Abgeordnete erfreut über den Besuch von Realschülern der Bildungseinrichtung, wo sie selbst zur Grundschule gegangen ist.

Laut einer Mitteilung erfuhren die Schüler in dem Gespräch viel über die Arbeit einer Parlamentarierin. Die Jugendlichen erhielten Einblick in den Ablauf einer Parlamentswoche und Christine Lambrecht beantwortet Fragen zu ihrer Arbeit im Wahlkreis, aber auch zu allgemeinen Themen wie Abrüstung und Demokratieverständnis.

Im Mittelpunkt der Diskussion standen unter anderem klimapolitische Themen wie die „Fridays for Future“-Bewegung. Lambrecht äußerte sich verständnisvoll für die Demonstrationen der Schüler: „Der Bewegung ist es gelungen das Thema Klimaschutz in die Politik und in die Mitte der Gesellschaft zu bringen.“ Lambrecht erklärte außerdem: „Es ist eine zusätzliche Bereicherung, wenn die Schulen die Klimaschutzdebatte in den Unterricht einbinden.“

Im weiteren Verlauf des Gesprächs ging es um den Einfluss von Politikern auf die Gesellschaft. Lambrecht erklärte, dass man alleine nichts beeinflussen könne, sondern nur in der Mehrheit. Auch sei es wichtig, sich andere Meinungen anzuhören und diese zu akzeptieren. „Demokratie lebt vom Austausch unterschiedlicher Meinungen und dem Ringen um die beste Lösung“, so Lambrecht. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.09.2019