Jung spielt gegen Alt

Viernheim.Der Ski-Club Viernheim ist in einen abwechslungsreichen Herbst gestartet. Zusätzlich zu den Trainingseinheiten und der Rückengymnastik am Donnerstag stehen nun die monatlichen Wanderungen im Odenwald und in der Pfalz auf dem Programm. Jeweils am ersten Mittwoch eines Monats werden die Wanderschuhe geschnürt und bei interessanten Touren die schönsten Plätze der Region erkundet.

Zusätzlich gibt es eine Wanderung und ein Fußballspiel „Jung gegen Alt“ am Kerwesonntag, 11. November. Das wichtigste Ereignis an diesem Tag ist jedoch nach dem Sport das beliebte Wellfleischessen im Skistadl. Dazu erwartet der Ski-Club außer den Mitgliedern auch zahlreiche Freunde.

Für eine große Überraschung der Mitglieder und Gäste sorgt am 23. November ein Varietékünstler im Skistadl mit Zaubern, Gedankenlesen, unfassbaren Vorhersagen und dem Auffinden von Schmuck, der auf sonderbare Weise zuvor verschwand. Dieser hochkarätige Unterhaltungsabend ist als ein Wiedersehen der Mitglieder mit Freunden geplant. H.T.

© Südhessen Morgen, Freitag, 09.11.2018