Jung und Alt im Wald aktiv

Viernheim.. Eine Stunde laufen für den guten Zweck – von dem Gedanken ließen sich die Läufer auch bei nasskaltem Kerwewetter nicht abhalten. Beim vierten Inklusionslauf, von der Triathlon-Abteilung und der Behindertensportabteilung des TSV Amicitia ausgerichtet, gingen über 140 Läufer auf die unterschiedlichen Strecken und trugen dazu bei, dass der Viernheimer Hospizverein unterstützt werden kann.

Der Erlös aus Startgeldern und dem Kuchenverkauf geht nämlich an den Verein. Die Vorstandsmitglieder Monika Schmid, Claudia Möller und Sabine Engelmann waren zur Begrüßung in die TSV-Halle gekommen. „Wir sind völlig begeistert von diesem Engagement“, betonte die Zweite Vorsitzende Monika Schmid und ergänzte: „Vor allem so viele junge Läufer sind dabei.“ Auch der Vereinsvorsitzende des TSV Amicitia, Peter Hoffmann, war stolz auf den Einsatz der Abteilungen.

Unterschiedlich lange Strecken

Andrea Dieter vom Organisationsteam der Veranstaltung schickte dann die einzelnen Gruppen von der TSV-Halle aus los. Als erstes machten sich die schnellen und ambitionierten Läufer auf die große Runde, zwölf Kilometer lang bis in den Wald. Zehn Kilometer in einer Stunde hatte sich die zweite Gruppe vorgenommen.

Nacheinander gingen die Läufer für acht Kilometer und sechs Kilometer los. Und am Ende starteten die Walking-Gruppe nach einer ausgedehnten Gymnastikeinheit auf ihre Runde. Neben den Athleten des TSV Amicitia war auch eine große Abordnung des Viernheimer Lauftreffs am Start, um einige Kilometer für den guten Zweck zurückzulegen. Für Rollstuhlfahrer und Handbiker war ebenfalls eine Strecke markiert, allerdings hatten sich, wohl auch wegen der Witterung, keine Teilnehmer gemeldet. Alle Gruppen hatten mehrere Guides dabei, die den Weg vorgaben, aufs Tempo achteten und die Läufer zusammenhielten.

So kamen alle Läufer und Walker wohlbehalten zurück zur Halle und konnten sich frisch geduscht stärken – bei Tee, Kaffee und kalten Getränken, die ebenso wie Pizzaschnecken, Brezeln und Kuchen gespendet worden waren. su

