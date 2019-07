Jung und Alt zeigen ihr Können

Viernheim.Spiel, Satz und Sieg hieß es beim diesjährigen Tischtennisturnier des TSV Amicitia. Bei dem Generationen-Cup im Badeni-System traten fast 140 Herren an, um sich in vier Spielklassen zu messen.

In der Herren D-Konkurrenz schaffte es Kevin Pikos, sich im Finale in drei Sätzen gegenüber Pawel Afanasjew durchzusetzen. Alexandr Kreindlin und Lars Hübner mussten sich mit einem dritten Platz zufrieden geben. Die Herren C-Klasse hatte mit 43 Teilnehmern die stärksten Konkurrenz vorzuweisen. Hier konnten sich Uwe Piske und Thomas Fränznick mit Siegen über Frank Burkhard und Benedict Hauck für das Finale qualifizieren. Dort setzte sich Uwe Piske über vier Sätze durch. In der Herren B-Klasse erreichten sowohl Carlo Clemense als auch Patrick Frantz einen dritten Platz, Martin Joey konnte sich einen zweiten Platz erspielen. Als Sieger der Herren B ging Peter Schillinger mit einem 3:0-Finalsieg hervor.

Patrick Beck bezwungen

In der höchsten Herrenspielklasse, konnten sich Qiang Mike Wang und der Viernheimer Patrick Beck einen dritten Platz erspielen. Der Lokalmatador musste sich dabei im Halbfinale dem späteren Sieger Kian Aragian im vierten Satz geschlagen geben. Dieser bezwang im Finale, im vierten Satz, Patrick Mößner.

Auch das Turnier der Jugendlichen und Senioren war mit 70 Teilnehmern gut besucht. In der U18-Konkurrenz musste sich der letzte Viernheimer Vertreter mit Vincent Mayer im Viertelfinale verabschieden. Den dritten Platz teilten sich Vineet Pradeep Keshav und Tim Pfauser. Im Spiel um den ersten Platz konnte sich Adrian Hettinger in fünf Sätzen gegenüber Nicolas Ridinger durchsetzten.

Bei den Jugendlichen der U15- Konkurrenz konnten Paul Kaiser und Milan Eufinger nach fünf Sätzen ihr Finalticket lösen. Elias Pascher und Leon Voß erreichten den dritten Platz. Auch im Finale schenken sich die beiden nichts. Nach fünf Sätzen konnte sich Milan Eufinger schließlich den ersten Platz erspielen. In der U13-Klasse konnte Johann König im Halbfinale Felix Zimmermann im vierten Satz besiegen, Lars Hübner gewann ebenfalls sein Halbfinale über vier Sätze gegen Finn Witte. Im Finale konnte sich dann Lars Hübner klar durchsetzen. Bei den Jüngsten, in der U11-Konkurrenz mussten sich Dejan Liber und Marlon Jacobi mit einem dritten Platz zufriedengeben, Thomas Wieland wurde nach der Niederlage im Finale zweiter, und Lovis Rath konnte sich mit einem klaren Sieg im Finale, auch den Sieg in der Konkurrenz sichern.

Bei den Senioren 40 erreichten Thomas Karl und Thomas Pföhler einen dritten Platz, Thomas Fränznick erreichte einen zweiten Platz, und der Sieger der Herren B-Konkurrenz am Vortag, Peter Schillinger, konnte sich erneut im Finale durchsetzten.

In der Senioren 50-Konkurrenz erspielten sich Uwe Rübenacker und Peter Bachmann einen dritten Platz, Martin Janda schaffte es auf den zweiten Platz, und Armin Becker schaffte es nach vier Sätzen im Finale ganz oben auf dem Treppchen zu stehen.

Pechler erfolgreichster Spieler

Bei den Senioren 60 besiegte der Viernheimer Richard Schober, Hans Jörg Hacker im Halbfinale klar. Das zweite Halbfinale gewann Harald Pechler ebenfalls klar gegen Matthias Jenz. Im Finale musste sich der erfolgreichste Viernheimer Teilnehmer nach vier Sätzen geschlagen geben, und mit einem zweiten Platz zufrieden geben. Harald Pechler schaffte es so als Sieger der Senioren 60 nach Hause fahren zu dürfen. red

