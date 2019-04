Junge Christen erfahren Geheimnis des Glaubens

Viernheim.„Wer von euch hat schon einmal ein Geheimnis weitererzählt?“, fragt Angela Eckart die Kommunionkinder. Zaghaft gehen einige Finger in die Höhe. Das „Geheimnis des Glaubens“ müssen die 44 Erstkommunionkinder gar nicht für sich behalten. Die Mädchen und Jungen, die in der Gemeinde Johannes XXIII. zum ersten Mal zur Kommunion gehen, feiern es nun in jedem Gottesdienst.

Auf den großen Tag der Erstkommunion haben sich die Kinder lange vorbereitet, nicht nur schicke Kleidung gekauft und die Feier geplant. Mit Gemeindereferentin Angela Eckart haben sie sich in den letzten Monaten vor allem mit Jesus beschäftigt.

Intensive Vorbereitung

Bei den Treffen in den Familiengruppen und den Nachmittagen mit allen Kommunionkindern befassten sich die Mädchen und Jungen mit dem Leben und Wirken des Gottessohnes. Gemeinsame Kar- und Ostertage vertieften die Vorbereitung auf den Weißen Sonntag, an dem die Kinder andächtig auf ihren Plätzen in der Apostelkirche sitzen.

Einer fehlt: Pfarrer Ronald A. Givens, der die Kommunionkinder während der Vorbereitungszeit begleitet hatte. Der Pfarrer der Gemeinde Johannes XXIII. ist erkrankt und kann den Festgottesdienst nicht leiten. Für ihm springt Pfarrer Heinz Förg aus Bensheim ein und feiert mit den Mädchen und Jungen und ihren Familien die Messe.

„Was ist ein Geheimnis?“, will Gemeindereferentin Angela Eckart von den Kommunionkindern wissen. „Etwas, das man niemandem sagt“, meint ein Kind, und ein anderes ergänzt: „Etwas, das man im Vertrauen gesagt bekommt.“ Angela Eckart bestätigt, dass ein Geheimnis mehrere Bedeutungen habe könne. Manchmal müsse man Geheimnissen auf den Grund gehen und sie erforschen, manchmal blieben Geheimnisse aber auch offen und unbeantwortet.

Von einem, der ein Geheimnis erforschen will, hat Pfarrer Förg zuvor im Johannes-Evangelium vorgelesen. Der Jünger Thomas hörte von dem Geheimnis des auferstandenen Jesus. Doch er war ungläubig und wollte einen Beweis dafür. Jesus erschien den Jüngern erneut, Thomas konnte sich überzeugen und glaubte nun an die Auferstehung. „Das nennen wir das Geheimnis unseres Glaubens“, erklärt Angela Eckart, dass dieses Geheimnis ja in jedem Gottesdienst vorkommt.

Feste in den Familien

„Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit“ sprechen die Kinder dann auch kurz vor dem großen Augenblick. Sie stehen um den Altar und empfangen die Heilige Kommunion: Pfarrer Förg und Gemeindereferentin Eckart teilen ihnen zum ersten Mal den Leib Christi, die Hostie, aus. Und diesen großen Moment feiern die Mädchen und Jungen am Weißen Sonntag mit großen Festen im Kreise ihrer Familien und Freunde.

Auch in der Hildegardkirche erleben Mädchen und Jungen zum ersten Mal den spannenden Moment, die erste heilige Kommunion. 16 Kinder empfangen stolz die Hostie. Am kommenden Sonntag, 5. Mai, geht eine weitere Gruppe der Pfarrei St. Hildegard-St. Michael in der Michaelskirche zur Erstkommunion. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.04.2019