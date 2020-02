Junge Denksportler erreichen das Finale

Viernheim.. Die Schachspieler der Schillerschule können einen weiteren Erfolg vermelden. Beim Halbfinale der hessischen Schulschach-Meisterschaften in der Leistungsklasse Grundschulen in der Erasmusschule Offenbach landeten die Viernheimer auf dem ersten Platz. Das Team hat sich damit souverän für die hessischen Titelkämpfe qualifiziert. Bei dieser Vorentscheidung ging es für die vier Teilnehmer um zwei Finalplätze. Neben der Schillerschule waren die Erasmusschule Offenbach als Gastgeber, die Grundschule in den Sindlinger Wiesen Kelkheim und die Walter-Kolb-Schule aus Frankfurt am Start. Für Viernheim spielten Timo Zhu, Panagiotis Papaioannou, Jonas Helfrich und Marco Zhu.

Dem Team von Trainer Walter Uhlemann gelang gleich im ersten Vergleich mit der Grundschule Kelkheim ein deutlicher 4:0 Sieg. Ausgestattet mit viel Selbstvertrauen zeigten die Schüler in der zweiten Runde auch ihren Kontrahenten der Walter-Kolb-Schule mit 4:0 klar die Grenzen auf. Ein Unentschieden zum Abschluss gegen die Gastgeber der Erasmusschule Offenbach sicherte den Schillerschülern den Halbfinalsieg und die Teilnahme an den hessischen Meisterschaften.

Das Hessenfinale mit dann insgesamt sechs teilnehmenden Schulen soll voraussichtlich am Freitag, 20. März, stattfinden. Der endgültige Termin steht allerdings noch nicht fest, ein Ausrichter wird ebenfalls noch gesucht. JR

