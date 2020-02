Junge Hobbygärtner bringen die Saat aus

Viernheim.„In acht bis zehn Wochen können die Buschbohnen vielleicht schon geerntet werden. Beim Salat und den Kräutern geht das Wachstum allerdings etwas schneller“, verriet Steffi Andermann von der Initiative „Gemüseakademie“, an der sich die Friedrich-Fröbel-Schule mit der Klasse 3d beteiligt. Hierfür wurden drei Hochbeete für das Klassenzimmer angeschafft, in denen die jungen Hobbygärtner demnächst die Saat ausbringen wollen und sich später gemeinsam auch um die Pflege kümmern.

In den kommenden Wochen gibt es also einiges zu tun für die Grundschüler, spätestens wenn das erste Grün aus dem Boden sprießt aber auch viel zu sehen. Dann kann man nämlich den Bohnen, dem Asia-Salat sowie Basilikum und Petersilie beim Wachsen zuschauen.

Die Initiative „Gemüseakademie“ stellte aber nicht nur Schulungspersonal, sondern auch viel begleitendes Informationsmaterial zur Verfügung. Natürlich müssen die Beete künftig gepflegt, in erster Linie bewässert werden. Das übernehmen vor allem die Junggärtner, während der bevorstehenden Osterferien muss vermutlich aber Klassenlehrer Jens Scheuter ab und zu mit einer Gießkanne anrücken.

An der Friedrich-Fröbel-Schule spielt das Thema Pflanzenaufzucht auch im Unterricht eine wichtige Rolle. In so genannten „Gemüsestunden“ setzen sich die Schüler jede Woche spielerisch mit der Natur, Lebensmittelhandel, Gesundheit und Ernährung auseinander. Das Projekt „Gemüseklasse“ hat zum Ziel, die Wertschätzung der Kinder für Lebensmittel und ein gesundes Ernährungsverhalten zu fördern. Dabei lernen die Schüler auch Wachstumsprozesse kennen und erleben, wie aus kleinen Samen leckeres Gemüse oder Kräuter werden.

Die Verantwortlichen des Projekts haben die Erfahrung gemacht, dass durch diesen besonderen Naturkundeunterricht bereits viele Schüler Erkenntnisse aus der „Gemüseklasse“ in ihre Familien getragen haben. Unterstützt wird das Projekt der Drittklässler durch die Sparkassenstiftung Starkenburg, die aus ihrem Fördertopf Erziehung und Bildung 3500 Euro zur Verfügung gestellt hat. „Die ,Gemüseklasse’ passt ganz genau zu unseren Anforderungen für diesen Bereich“, würdigte Stiftungsvertreter Sebastian Sax die Zusammenarbeit mit der Schule. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.02.2020