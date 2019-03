Junge Karateka zweigen ihr Können

Viernheim.Der Nachwuchs des 1. Viernheimer Karate Dojos ist gut in die neue Wettkampfsaison gestartet. Bei den mitteldeutschen Meisterschaften im südhessischen Dieburg holten Amélie Köhler und Jan Gärtner drei Titel. Außerdem gab es weitere vordere Platzierungen zu feiern. Das Titelturnier hat seit Jahren einen festen Platz im Karatesport. Disziplinen waren die Einzel-Kata (Formlauf), das Kumite (Freikampf), sowie die Team-Kata (synchronisierter Formlauf von drei Karatekas).

Die Viernheimer Talente, betreut von den Trainern und Betreuern Martina Sorge, Eblina Kelmendi und Dennis Braun starteten mit hoher Motivation in das Turnier. Den Anfang machte der Kata-Einzelwettbewerb der Jungen. Nachdem sich Koby Wilke und Finn Sprenger in den Vorrunden geschlagen geben mussten, gelang es Gärtner sich für das Finale zu qualifizieren.

Kampfrichter vergibt Strafpunkt

Letztendlich gewann er auch den Endkampf und wurde mitteldeutscher Meister in der Kategorie Jungen neun bis elf Jahre. Im Kumite ging es für Finn Sprenger um die Titelverteidigung. Er kämpfte sich souverän in die Finalrunde. Dort sprachen ihm die Kampfrichter einen Strafpunkt zu, wovon der Gegner profitierte. Am Ende stand die Vizemeisterschaft. Gärtner belegte den dritten Platz.

Bei den Mädchen überraschte Neuzugang Amélie Köhler (14 bis 15 Jahre, siebter bis sechster Kyu). Für sie war es die erste Turnierteilnahme. Mit Ruhe und Souveränität erkämpfte sie sich Runde für Runde und gewann ihren ersten Titel im Einzel-Kata. Damit gab sich Amélie Köhler aber nicht zufrieden. Sie ging mit der gleichen Abgeklärtheit auch in die Kumite-Kämpfe und auch hier hatten ihre Gegnerinnen keine Chance. Zoe Reiser sowie Marie und Sophie Seitz konnten ebenfalls Erfolge vorweisen, auch wenn es diesmal noch nicht für einen Titel reichte. Am Ende gab es einige Treppchenplatzierungen für die jungen Sportlerinnen zu feiern. Reiser (neun bis elf Jahre) belegte den dritten Platz in der Kata. Marie Seitz (14 bis 15 Jahre, fünfter bis vierter Kyu) wurde jeweils Dritte im Kata und im Kumite. Sophie Seitz verpasste im Kata knapp den dritten Platz und wurde vierte in der Altersklasse neun bis elf Jahre.

Danach ging es noch in die Vergleichskämpfe der Kata–Teams. Hier konnten Gärtner, Koby Wilke und Finn Sprenger den dritten Platz belegen. Das Mädchen-Trio mit Zoe Reiser, Marie und Sophie Seitz konnte gegen starke Konkurrentinnen nichts ausrichten.

Ebenfalls in beiden Disziplinen starteten Philipp Huppert und Maxim Häussler bei den Jungs ab 16 Jahren. Für Huppert lief der Wettkampfstart nicht so erfolgreich, er konnte keine vordere Platzierung erzielen. Häussler verfehlte im Kata nur knapp den dritten Platz, sicherte sich aber nach einem harten Kampf im Kumite schließlich den Bronzerang.

In den kommenden Wochen steht wieder das Training im Mittelpunkt. Dabei wird zielgerichtet auf die deutschen Meisterschaften hingearbeitet, die im Mai in Bochum stattfinden. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.03.2019