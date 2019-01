Junge Mannschaft sammelt Erfahrungen

viernheim.Jugendmannschaften des TSV Amicitia Viernheim haben in den vergangenen Jahren in der Hallenfußballvariante Futsal Erfolge am Fließband feiern können. Gerade die älteren Jahrgänge der A- und B-Junioren lieferten dabei immer wieder starke Leistungen ab, badische Meisterschaften inklusive. Deshalb war es folgerichtig, dass für diesen Winter erstmals ein Herrenteam für die Futsal-Liga Baden gemeldet wurde.

Die Initiative ging allerdings nicht vom Verein selbst aus, ehemalige Jugendspieler hatten bei Abteilungsleiter Ralf Schmitt angefragt. Der wiederum war angetan von der Idee und sagte seine Unterstützung zu. Mittlereile wurden an zwei Spieltagen drei Begegnungen ausgetragen, in denen die Blau-Grünen dann ordentlich Lehrgeld bezahlen mussten. In der ersten Begegnung bekamen es die jungen Viernheimer in Rheinsheim gleich mit dem Titelaspiranten, dem Gehörlosensportverein (GSV) Karlsruhe zu tun, zogen sich bei der 3:9-Niederlage allerdings noch durchaus achtbar aus der Affäre.

Beim 9:1-Sieg über den FC Alemannia Wilferdingen folgte dann endlich das erste Erfolgserlebnis. Anschließend setzte es aber eine 0:13-Schlappe gegen den ASC Neuenheim.

Die nächsten Spiele der Südhessen werden am 26. Januar ebenfalls in Rheinsheim gegen Spartak Mannheim (10.30 Uhr) und gegen den FSV Dornberg (13.30 Uhr) sowie am 16. Februar in Neuenheim gegen den FSC Philippsburg (10.30 Uhr) stattfinden. JR

Info: Infos online unter tsv-amicitia-viernheim.de

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.01.2019