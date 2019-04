Junge Sharks behalten die Oberhand

Viernheim.Zum ersten Mal hat die U14 der BG Viernheim-Weinheim den Landesmeistertitel gewonnen. Die jungen Sharks krönten sich durch Siege gegen die Nachwuchsteams der Bundesligisten Ulm und Ludwigsburg zum baden-württembergischen U14-Meister.

In der Viernheimer Waldsporthalle, die seit dem internationalen Albert-Schweitzer-Turnier nicht mehr so gut gefüllt war, stellte Dante Aruna durch seinen Korb in den Schlusssekunden den 86:84-Sieg gegen BBU Ulm 01 sicher. Nach diesem Basketball-Krimi zogen die Sharks ins Finale gegen Porsche BBA Ludwigsburg ein. In der Weinheimer TSG-Halle entwickelte sich ein packendes, hochklassiges Spiel, in dem die BG-Jugend bis auf eine Schwächephase nach der Pause meist vorne lag. Angeführt von ihren drei Landesauswahlspielern Finn und Julian Rothmann sowie Julius Hoffmann gelang es, die Führung zurück zu holen und am Ende ungefährdet mit 82:67 die Oberhand zu behalten.

Das Team von Michael Wohlfahrt ist somit die erste BG-Jugendmannschaft mit einem Landesmeistertitel. Die U14 nimmt nun an der südwestdeutschen Meisterschaft teil, die am 4. und 5. Mai ausgetragen wird. Ausrichter ist erneut die BG Viernheim-Weinheim.

BG Viernheim-Weinheim: Dante Aruna, Cris Becht, Ron Haas, Julius Hoffmann, Koray Kocak, Elias Piekuch, Malte Rauschenbusch, Finn Rothmann, Julian Rothmann, Jannik Schwarz, Tobias Ziegler. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 10.04.2019