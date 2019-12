Junge Sportler zeigen Leistung

Viernheim.Die Tischtennisjugend des Turnvereins 1893 Viernheim hat inzwischen mit einer zufriedenstellenden Bilanz die Vorrunde abgeschlossen. Die erste Jugendmannschaft 18 mit Nils Knapp, Noah Veinstein, Tatjana Hofmann, Jannik Mietzner und Julian Fink, konnte in dieser Saison allerdings nicht an die hervorragende Leistung des vergangenen Jahres anknüpfen. Sie musste sich in der Vorrunde in der Kreisliga mit dem fünften Tabellenplatz zufrieden geben.

Im letzten Spiel gegen Schriesheim mussten die Viernheimer ersatzgeschwächt eine herbe Niederlage mit 2:8 verkraften. Nur Knapp bewies mit zwei Siegen wieder seine bestechende Form. In der Rangliste der Kreisliga belegt er mit 12:4 Siegen den vierten Rang. Mit 8:4 Siegen verhalf er auch der dritten Herrenmannschaft zu einem nicht erwarteten vierten Tabellenplatz. Als diesjähriger Bezirksmeister in der Klasse Jungen 18 B konnte er sich bereits feiern lassen.

Topfit zeigt sich in diesem Jahr die zweite Jugendmannschaft 18 mit Fabian Hofmann, Florian Riegler, DucNam Nguyen, Pascal Schwöbel, Eric Grätz und Philipp Thielmann, die den zweiten Tabellenplatz in der Kreisklasse erreichten. Mit einem 8:0 Sieg schlossen sie die Vorrunde erfolgreich ab.

Mit 11:1 Siegen bewies Fabian Hofmann eine herausragende Leistungssteigerung, die ihn in der Rückrunde den Aufstieg in die erste Jugendmannschaft bescherte. Zum ersten Mal war er in diesem Jahr auch in der vierten Herrenmannschaft vertreten und triumphierte respektlos mit 5:1 Siegen über die älteren Spieler.

Dass die Schüler der ersten Jugendmannschaft 15 in der vergangenen Saison viel dazugelernt haben, beweist der vierte Tabellenplatz in der Kreisklasse B. Emil Schubert, Benjamin Winkenbach, Robin Platz, Jonas May und Luis Illert sind die jungen Hoffnungsträger der Jugendabteilung. Sie spielen erst maximal ein Jahr in der Schülermannschaft. Umso erstaunlicher ist die Entwicklung von Emil Schubert, der mit der stolzen Bilanz von 11:2 Punkten aufwarten kann. Auch seine Mannschaftskameraden machen große Fortschritte und können größtenteils ebenfalls eine positive Statistik vorweisen. Von dreißig Jugendlichen nehmen insgesamt zwanzig aktiv am Spielbetrieb teil. red

