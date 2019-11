Junge Stimmen überzeugen

Viernheim.Streicherensemble, Posaunenchor, Flötengruppe und gleich mehrere Vokalensembles: Für ihr jüngstes Gospelkonzert hat die Gemeinde der Auferstehungskirche einiges aufgeboten. Zu hören waren die Evangelische Kantorei, die Kleine Cantorey, der Kinder- und Spatzenchor und natürlich der Gospelchor. Dieser ist innerhalb eines Jahres von gut 20 auf mehr als 30 Mitglieder angewachsen.

Daneben griff Pfarrer Markus Eichler selbst in die Saiten seiner E-Gitarre, Kantor Martin Stein spielte Keyboard. Auch Steins Tochter Susanne wirkte mit und sang als Frontfrau ausdrucksstarke Sopransoli, ergänzt durch Barbara Käser am Tenorsaxofon und Alexander Schumann am Schlagzeug. Das Programm war musikalisch weit gespannt: von Rock und Jazz bis zu Soul und Blues.

Die 14 Stücke plus Zugabe waren miteinander durch sorgfältig ausgewählte und von Sabine Lorenz vorgetragene kurze Texte verknüpft. Die jungen, frischen Stimmen des Chors waren auch bei den rhythmisch anspruchsvolleren Stücken (zum Beispiel „Jesus In My House“, „Man In The Mirror“) exakt. Daneben präsentierten sie aber ebenso weiche Akkorde wie in „I Am Sailing“ und „Amazing Grace“. Dieses Lied der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA wurde durch das Solo Barack Obamas in seiner methodistischen Heimatkirche weltberühmt. Das letzte Stück „I Have A Dream“ basiert auf einem Text von Martin Luther King.

Taktsicher war der Chor auch bei den Stücken mit kräftig-markantem Beat wie in „Jesus In My Home“ oder dem Evergreen „When Israel Was In Egypt’s Land – Let My People Go!“ oder „Gott sieht mich an“. Dieses rockige Gospelstück enthielt unter anderem markante Soli für Saxofon und Schlagzeug. Musikalisch hervorragend war auch „Prayer For The City“, das die Evangelische Kantorei schon auf dem gemeinsamen Konzert der Viernheimer Kirchenchöre in der Michaelskirche gesungen hatte. Auch die Instrumentalistengruppe überzeugte, perfekt in Rhythmik und Abstufung. red

