Junge Truppe muss sich bei Zweikämpfen bewähren

Viernheim.Den beiden Viernheimer Vertretern in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim ist der Start in die neue Saison gelungen. Am Wochenende sollen die Leistungen bestätigt und der positive Auftakt veredelt werden.

Die zweite Garnitur des TSV Amicitia hat den perfekten Saisonstart verpasst, weil man beim 0:0 gegen Laudenbach einfach seine Torchancen nicht konsequent genutzt hat. Das muss sich am Sonntag (14 Uhr) im Auswärtsspiel bei der SG Hohensachsen ändern, sonst wird man mit leeren Händen die Heimreise antreten müssen.

Die Gastgeber erwischten mit der 1:4-Niederlage bei Fortuna Heddesheim 2 zwar einen miserablen Start in die Saison, werden aber dennoch deutlich besser eingeschätzt als in der vergangenen Spielzeit. In der abgebrochenen Saison ging es, wie auch für die Blau-Grünen, lange Zeit um den Klassenerhalt. Im Sommer aber haben sich die Bergsträßer verstärkt und streben eine sorgenfreie Runde an. Aber auch die Südhessen möchten diesmal möglichst wenig mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Die junge Truppe hat mit Trainer Tobias Kleiner und Markus Mandel durchaus Potenzial, sich zu steigern. Für die überwiegend jungen Kicker geht es in erster Linie darum sich im Herrenbereich zu etablieren. Dort reicht es nicht nur, spielerische Mittel zu beweisen, sondern man muss sich auch in den Zweikämpfen bewähren.

Optimale Chancenverwertung

Bei der SG Viernheim herrscht nach dem Auftaktsieg eitel Sonnenschein. Von der befürchteten Angriffsschwäche – gleich drei Stürmer haben den Verein verlassen – war nicht viel zu sehen. Die Chancenverwertung war zumindest vor der Pause optimal. Am Ende aber wurden klare Möglichkeiten vergeben. Das darf man sich im Spiel am Sonntag (15 Uhr) bei Croatia Mannheim nicht erlauben, denn die Hausherren verfügen einmal mehr über ein Team mit routinierten und spielstarken Akteuren.

Genutzt hat das den „Kroaten“ auf der Vogelstang allerdings nichts, denn die Partie beim Aufsteiger wurde knapp mit 2:3 verloren. Der Viernheimer Trainer Sven Paulsen wird auch diesmal wieder seine Taktik „hinten gut stehen und vorne die Chancen nutzen“ vorgeben. JR

