Junges Team erneut erfolgreich

Viernheim.Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim hat einen weiteren Testspielerfolg gefeiert. Beim Darmstädter Gruppenligisten Sportfreunde Heppenheim, vergleichbar mit der badischen Landesliga, gab es für die junge Mannschaft von Trainer Marc Willems einen deutlichen 3:0-Auswärtssieg.

Einmal mehr musste der Viernheimer Übungsleiter auf zahlreiche Stammkräfte verzichten, konnte allerdings wieder auf den erfahrenen Mittelfeldspieler Patrick Marschlich zurückgreifen. Außerdem feierte mit Jan-Luca Middendorf ein weiteres Talent aus der eigenen Jugend sein Debüt in der ersten Herrenmannschaft. Somit hatte das Team erneut ein anderes Gesicht als in den Begegnungen zuvor.

Trotzdem beherrschten die Blau-Grünen weitgehend das Geschehen und ließen sich auch durch mehrere Auswechslungen nicht von ihrem Weg abbringen. A-Jugendspieler Moritz Hofmann brachte die Viernheimer in der 22. Minute in Führung, was auch den Halbzeitstand bedeutete. Gegen Ende der Partie erhöhten Abwehrrecke Florian Lammer (73.) und Patrick Marschlich (81.) per Strafstoß auf 0:3. Die Hausherren, die vom Viernheimer Aiad Al-Jumaili trainiert werden, mühten sich redlich, konnten ihre wenigen Torchancen aber nicht nutzen.

Vor dem Punktspiel am Sonntag, 1. März, 15 Uhr, gegen den MFC Lindenhof haben die Viernheimer noch zwei Testbegegnungen vereinbart: am Samstag, 22. Februar, 13.30 Uhr, beim ASC Neuenheim 2 und am Donnerstag, 27. Februar, 19.45 Uhr, beim VfL Birkenau. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.02.2020