Junges Team spielt gegen Philippsburg

Viernheim.Der TSV Amicitia hat in diesem Winter erstmals eine Futsalmannschaft gemeldet. Das junge Team konnte sogar schon zwei Siege feiern. Am morgigen Samstag steht der letzte Spieltag an, an dem die Blau-Grünen um 10.30 Uhr auf den FSC Philippsburg treffen. Die Philippsburger rangieren als Fünfter einen Platz vor den Viernheimern, die bei einem Sieg den Gegner noch überflügeln könnten. Spitzenreiter ist der GSV Karlsruhe, der seine vier bisherigen Begegnungen gewonnen hat. Gespielt wird in der Uni-Sporthalle Neuenheim in Heidelberg.

Die Partien des vierten Spieltags: 10.30 Uhr FSC Philippsburg – TSV Amicitia Viernheim, 12 Uhr FSV Dornberg – GSV Karlsruhe, 13.30 Uhr Spartak Mannheim – ASC Neuenheim, 15 Uhr GSV Karlsruhe – FC Alemannia Wilferdingen, 16.30 Uhr ASC Neuenheim – FSV Dornberg. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.02.2019