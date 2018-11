Junges Team übernimmt Verantwortung

Viernheim.Führungswechsel beim Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB): In der Mitgliederversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt. Nach 16 Jahren an der Spitze des Zweigvereins stellten sich Inge Adler und Ursula Scheidel nicht mehr für die „Doppelspitze“ zur Verfügung. Die Nachfolger kommen aus den bisherigen Vorstandsreihen: Marion Schmid, Inka Träger und Sandra Usler bilden das neue Leitungsteam.

Der KDFB Viernheim ist in seiner über 60-jährigen Geschichte von hoher Kontinuität auf dem Vorstandsposten geprägt gewesen. 25 Jahre lang leitete Erna-Maria Geier den Zweigverein, ab 1977 war Helga Kempf ein Vierteljahrhundert im Amt. 2002 übernahmen Inge Adler und Ursula Scheidel, damals noch im Dreierteam mit Waltraud Bugert, den Vorsitz. Nach 16 Jahren gaben sie die Verantwortung nun weiter.

Neues Profil angestrebt

Doch die Suche nach Nachfolgerinnen gestaltete sich schwierig: „Mitte des Jahres hatten wir noch keinen neuen Vorstand zusammen, und es war nicht klar, ob und wie es weiter geht“, erklärte Inka Träger. Der alte Vorstand habe aber motivierte Mitstreiterinnen gefunden. „Fünf Frauen möchten mit in die Verantwortung gehen, einen neuen Frauenbund Viernheim entwickeln“, ergänzte Sandra Usler. Aufgabe des neuen Teams sei es nämlich, dem Frauenbund ein neues Profil zu geben. „Frauen leben heute selbstbestimmter und unabhängiger als noch vor einigen Jahren“, sagte Marion Schmid. Das Programm des KDFB müsse man an diese veränderten Gegebenheiten anpassen.

Bei den Neuwahlen wurde nicht nur das neue Führungsteam einstimmig gewählt. Schatzmeisterin Rita Hoock wurde im Amt bestätigt, der Posten der Schriftführerin wurde mit Corina Knapp neu besetzt. Den Vorstand komplettieren sechs Beisitzerinnen. Andrea Werle und Doris Thurn gehörten dem Vorstand schon an, neu im Team sind Christina Blank, Birgit Brenner, Tina Kempf und Sonja Ott. Das erneuerte Team gestaltet die nächsten vier Jahre beim KDFB Viernheim mit. Als Delegierte bei der Versammlung auf Diözesanebene vertreten Marion Schmid, Inka Träger, Ursula Scheidel, Gabi Krech, Daniela Hübner und Heike Gander den Zweigverein.

Vor den Neuwahlen gaben die bisherigen Vorstandsprecherinnen Inge Adler und Ursula Scheidel sowie Schriftführerin Sandra Usler und Kassiererin Rita Hoock einen ausführlichen Tätigkeits- und Kassenbericht über die vergangenen zwei Jahre ab. Der Frauenbund lädt zu regelmäßigen Veranstaltungen wie Frauenmesse und Weltgebetstag, Ausflügen und Führungen ebenso ein wie zu besonderen Aktionen. So ging der KDFB am 23. September bei einer Kundgebung mit auf die Straße, um sich für Demokratie und Menschenrechte einzusetzen. Arbeitsintensivster Programmpunkt ist die jährliche Frauenfastnacht, mit dem Erlös aus der Veranstaltung unterstützt der KDFB jedes Jahr karitative Projekte mit Spenden.

Am Ende der Versammlung durfte die Diözesanvorsitzende Hiltrud Lennert die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder besonders auszeichnen. Annick Benz und Luzia Haas wurden für achtjährige Tätigkeit mit der silbernen Ehrennadel geehrt, Gaby Schnabel (16 Jahre) und Karin Rothacker (20 Jahre) erhielten die Ehrennadel in Gold. Die gleiche Auszeichnung ging an das bisherige Leitungsteam Inge Adler und Ursula Scheidel, für 20 Jahre im Vorstand und 16 Jahre an der Spitze des Frauenbundes Viernheim. red

