Viernheim.Drei Konzerte, dreimal volles Haus. Die Viernheimer haben ihre Sommerbühne längst liebgewonnen. Natürlich gehört zu solchen Veranstaltungen auch das notwendige Wetter, aber darüber können sich die Gastgeber bisher wahrlich nicht beschweren. Musikalisch ist das Programm einmal mehr bestens geeignet, um auf dem Rovigo-Platz Party zu feiern.

So wie am Donnerstag, als „The Tuxedo-Club-Band“ aus Mannheim zu Gast war. Die veränderte Platzierung der Bühne wurde gut angenommen, und auch der Sound ist deutlich besser geworden als noch im vergangenen Jahr.

Es fehlten zwar immer noch einige Sitzgelegenheiten, ein Live-Konzert verfolgt man aber ohnehin im Stehen, da geht der Rhythmus besser ins Blut. Die Jungs aus der Quadratestadt lieferten dazu Rock, Pop, Reggae und Dancefloor am Fließband, alles liebevoll neu erschaffen oder auf besondere Art und Weise interpretiert. Wann hat man schon einmal des AC/DC-Klassiker „TNT“ als Reggae-Version gehört. Oder „Sex on Fire“ von den Kings Of Leon, wo ohne Übergang zu Nenas „Nur geträumt“ gewechselt wurde und wieder zurück. Überhaupt war es die Stärke der fünf Musiker aus Mannheim einen Hit rhythmisch an den anderen zu reihen.