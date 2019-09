Junioren am Ball

Viernheim.Mit nahezu allen Mannschaften sind die Fußballjunioren des TSV Amicitia an diesem Wochenende im Spielbetrieb. Den Auftakt machen die D2-Junioren der Blau-Grünen. Um 11 Uhr spielen sie an der Lorscher Straße gegen den SC Käfertal. Im Waldstadion sind um 13.45 Uhr die D3-Junioren gegen FV 03 Ladenburg gefordert. Mit zwei Teams gastieren die E-Junioren in Neckarau. Um 11 Uhr treffen die E2-Teams von Neckarau und TSV Amicitia aufeinander, um 12 Uhr die beiden E1-Mannschaften. Ebenfalls um 12 Uhr ist Anpfiff für die E3-Junioren bei der DJK Mannheim-Jungbusch. Die C-Junioren fahren zum Spiel um 12.45 Uhr zum SV 98 Schwetzingen. Die A-Junioren haben auch ein Auswärtsspiel, sind um 16.30 Uhr beim 1. CfR Pforzheim zu Gast. Morgen um 12 Uhr erwarten die D1-Junioren des TSV Amicitia den VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau an der Lorscher Straße. Um 10.30 Uhr treffen die B2-Junioren im Waldstadion auf die JSG Ketsch/Brühl. Auswärts ist Sonntag die B1 am Ball, die beim SC Pfingstberg-Hochstätt aufläuft. su

