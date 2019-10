Junioren im Einsatz

Viernheim.Nahezu alle Junioren-Teams der TSV-Amicitia-Fußballer spielen an diesem Wochenende in ihren Ligen um Tore und Punkte. Im Heimspiel im Waldstadion empfangen die C-Junioren um 11.15 Uhr die JSG Eberbach. Die Viernheimer liegen nach drei Siegen in der Landesliga auf einem guten fünften Platz, Eberbach hat erst drei Zähler eingefahren.

Um 15 Uhr folgt die Partie der A-Junioren gegen SpVgg Durlach-Aue. In der Verbandsliga-Tabelle rangieren die Blau-Grünen derzeit auf dem dritten Rang, haben drei Punkte mehr als ihre Gegner, die allerdings ein Spiel weniger ausgetragen haben. Ebenfalls ein Heimspiel, allerdings an der Lorscher Straße, haben die D1-Junioren. Gegner um 13.45 Uhr ist die Spvgg Wallstadt.

Die drei E-Junioren-Mannschaften sind allesamt auswärts am Ball: Die E1 ist zu Gast beim VfB Gartenstadt (9.30 Uhr), die E2 beim VfL Hockenheim (11 Uhr) und die E3 bei der SG Oftersheim 2 (11.30 Uhr). Die D2-Junioren gastieren um 13.45 Uhr beim VfL Kurpfalz Neckarau 2.

Die B2-Junioren beschließen den Fußballsamstag um 17.30 Uhr mit ihrem Gastspiel beim SV 98 Schwetzingen 2. su

