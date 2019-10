Junioren sind auswärts gefordert

Viernheim.Auf die Fußballjunioren des TSV Amicitia warten vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Die E1-Junioren empfangen am Samstag um 11.30 Uhr den ASV Feudenheim an der Lorscher Straße. Im Waldstadion ist parallel die A1-Jugend gegen den FV Lauda am Ball. Um 14 Uhr spielen die B1-Junioren gegen den VfB Gartenstadt. Den Abschluss machen die A-Junioren gegen den MFC 08 Lindenhof. Auswärts muss die E3 um 11 Uhr beim VfR Mannheim ran. Die D2-Junioren treffen um 12 Uhr auf die SG Oftersheim 2. Beim VfB Gartenstadt sind um 16.15 Uhr die D2-Junioren gefordert. Um 10.30 Uhr spielen die B2-Junioren gegen DJK Feudenheim. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 05.10.2019