Jusos plädieren für Abriss

Viernheim.„Die angestrebte Rathaussanierung soll überdacht werden“, fordern die Viernheimer Jungsozialisten (Jusos) in einer Pressemitteilung. Nach dem Leserbrief von Ex-Bürgermeister Norbert Hofmann ist für die Nachwuchspolitiker klar: „Durch einen Abriss des Rathauses und eine anderweitige Nutzung der Fläche inklusive Wohnen würde die Innenstadt aufgewertet.“ Ausdrücklich schließe man sich den Ausführungen Hofmanns an.

Die Viernheimer hätten die einmalige Möglichkeit, eine zweckmäßige und „wahrscheinlich sogar bessere Lösung“ als die der Rathaussanierung zu finden und so eine „erhebliche Belebung der Innenstadt“ zu erreichen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Vorteile eines technischen Rathauses würden „auf der Hand liegen“, zumal die städtischen Dienstleistungen mit Kundenverkehr weiter in der Innenstadt bleiben würden. „Bleibt es hingegen bei der angestrebten Lösung, ist ein weiterer Kostenzuwachs zu befürchten“, warnen die Jusos. Dies könnte, so ihre Befürchtung, notwendige Investitionen in der Stadt unmöglich machen. Die Jusos sind davon überzeugt, dass „eine deutliche Mehrheit der Viernheimer Bevölkerung keine Sanierung um jeden Preis will und offen für eine gute Alternative ist“. Deshalb wollen sie bald die Möglichkeit dazu bieten, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, so die Jusos abschließend. cao

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.02.2020