Jutesack voll mit Leckereien

Viernheim.„Von drauß vom Walde komm’ ich her“, kündigt sich Bischof Nikolaus selbst an und berichtet den Besuchern im katholischen Sozialzentrum: „Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr.“

Mit dem Gedicht von Theodor Storm stattet Bischof Nikolaus dem Adventsmarkt im Sozialzentrum einen Überraschungsbesuch ab. Die verschiedenen Einrichtungen haben gemeinsam zum gemütlichen Beisammensein mit heißem Punsch und weihnachtlicher Live-Musik von Helen Lenzen eingeladen, bei dem außerdem noch Geschenkideen aus dem „Laden mit Herz“ oder von „Makerspace“ gekauft werden können.

Bischof Nikolaus – hinter Gewand, Mitra und Rauschebart verbirgt sich Gemeindereferent Herbert Kohl – bedankt sich bei allen Verantwortlichen im Sozialzentrum und den vielen Helfern der Tafel und Vesperstube. „Ihr alle setzt hier fort, was der heilige Nikolaus begonnen hat. Er hat damals den Menschen in Myra in Gottes Auftrag geholfen. Und auch hier gibt es Hilfe für diejenigen, die in Not geraten sind.“

Den Mitarbeitern und den Gästen wünscht Kohl: „Möge der Friede Gottes auf euch ruhen.“ Und natürlich hat der Nikolaus auch seinen Jutesack dabei – prall gefüllt mit vielen Leckereien. Da dürfen vor allem die Kinder kräftig zulangen und sich über die Gaben von Bischof Nikolaus freuen. su

