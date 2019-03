Kämpfen um den Klassenerhalt

Viernheim.Es ist ein echtes Duell um den Klassenerhalt, das den TSV Amicitia heute Abend beim TV Hardheim erwartet. Um 19.30 Uhr werden die Handballherren zu dem wichtigen Spiel einlaufen. In der Badenliga ist in Sachen Klassenerhalt noch nichts entschieden: Platz zwölf sollte das sichere Ufer sein, da rangiert derzeit der TSV Amicitia. Hardheim belegt Rang 13 und hat fünf Punkte Rückstand. Gewinnt Viernheim, ist der Nichtabstieg bei sieben Punkten Abstand und dann noch vier ausstehenden Spielen zum Greifen nah. Holt sich Hardheim die Punkte, beträgt das Polster nur noch drei Zähler – und Viernheim muss wieder zittern. Die Gastgeber müssen gewinnen, wenn sie ihre vielleicht letzte Chance nutzen wollen.

Frenetisches Publikum

Der TV hat gerade einen Lauf: Die letzten beiden Spiele gegen Heidelsheim/Helmsheim (29:23) und in Friedrichsfeld (29:19) wurden gewonnen. Die Viernheimer wollen in Hardheim sowohl spielerisch als auch kämpferisch und mental dagegen halten und sich auch von der Kulisse nicht beirren lassen – denn Hardheim ist bekannt für sein frenetisches Publikum. Der TSV Amicitia, der vor Wochenfrist einen großen Rückstand noch in einen Erfolg gegen Wiesloch drehen konnte, tritt aber auch nicht ohne Selbstvertrauen die weiteste Auswärtsfahrt in dieser Saison an. Coach Frank Herbert kann personell fast aus dem Vollen schöpfen, nur Tobias Seel und Philipp Schmitt fallen aus. So sollen die notwendigen Zähler für den Klassenerhalt eingefahren werden.

Auch die Handballerinnen des TSV Amicitia möchten endlich wieder zwei Punkte auf der Habenseite verbuchen, nachdem die letzten beiden Spiele knapp verloren wurden. Sie spielen heute um 18 Uhr beim TSV Rot, gegen den man im Hinspiel hart arbeiten musste und erst in letzter Sekunde mit 29:28 gewann. Die Roterinnen waren damals gut auf das Viernheimer Spielsystem eingestellt. Trainer Matthias Kolander und seine Mannschaft werden auch im heutigen Rückspiel damit rechnen müssen, dass die Gegner ihre Hausaufgaben gemacht haben.

Entscheidend wird auch sein, wie die TSV-Spielerinnen Evelyn Hoffmann und Sarah Knopf ausschalten können. Beide zusammen erzielten im Hinspiel immerhin 20 Tore. Gelingt dies und steigert man sich selbst in der Wurfeffektivität, ist ein Sieg sicher machbar. Die Gäste hoffen zumindest, dass in der engen Parkringschulsporthalle der Knoten platzt und die zwei Punkte mit nach Viernheim genommen werden.

Die Herren 2 treten morgen Abend um 18 Uhr bei der SG MTG/PSV Mannheim an. Damit treffen zwei Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld der 1. Kreisliga aufeinander. Die Viernheimer haben als Siebte einen Punkt Vorsprung vor den Gastgebern, die zwei Plätze dahinter liegen. Heute und morgen sind noch drei Jugendmannschaften im Einsatz. Die männliche D-Jugend spielt um 14 Uhr beim punktgleichen Tabellennachbarn der JSG Schwarzbachtal. Die männliche C-Jugend trifft im Spitzenspiel der Liga auf Tabellenführer HG Oftersheim/Schwetzingen 3 und könnte sich mit einem Sieg Platz eins erobern (15 Uhr). Morgen ist noch die E-Jugend bei der SG Edingen/Friedrichsfeld am Ball (16.30 Uhr). su

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.03.2019