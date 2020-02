Kämpferische Glanzleistung führt zum Heimsieg

Viernheim.. Am Ende lagen sich die Spieler der Rhein-Neckar Metropolitans erschöpft, aber glücklich in den Armen: Mit einer kämpferischen Glanzleistung konnten sie den Tabellenführer der JBBL-Relegationsgruppe 3, die Young Gladiators Trier, mit 65:53 besiegen und sich damit auf den sechsten Rang verbessern.

Von Beginn an setzten die Jugend-Bundesligabasketballer in der Weinheimer TSG-Halle ihren Gegner durch eine aggressive Ganzfeld-Pressverteidigung unter Druck. So provozierten sie etliche Ballverluste der Trierer in deren eigener Spielfeldhälfte. Sichtlich überrascht vom Spielstil der Metropolitans agierten die Gäste überhastet, was die Gegner mit schnellem Offensivspiel ausnutzten. Somit lagen die Hausherren nach den ersten zehn Minuten bereits deutlich mit 32:15 in Führung.

Im zweiten Viertel stellten sich die „Gladiatoren“ besser auf die druckvolle Verteidigung der Metropolitans ein und verteidigten selbst aufmerksamer. Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, beim Spielstand von 44:30 wurden die Seiten gewechselt. Beide Mannschaften taten sich vor und nach der Pause schwer, zu Korberfolgen aus dem Spiel zu kommen, die Abwehrarbeit dominierte das Spielgeschehen auf beiden Seiten. Besonders sichtbar wurde das im dritten Viertel, in dem nur elf Punkte fielen (48:37).

Im letzten Viertel setzten die Gäste alles auf eine Karte und arbeiteten sich bis auf fünf Punkte heran, doch auch die Gastgeber fanden jetzt den Weg zum Korb und brachten den Vorsprung über die Zeit. Dabei war vor allem auf Sebastian Schwachhofer Verlass, der 24 Punkte erzielte und von seinen Gegenspielern nie zu kontrollieren war. su

