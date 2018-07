Anzeige

Viernheim.Das große Gartenfest des Männergesangsvereins 1846 wirft seine Schatten voraus. Vom 3. bis 6. August wird auf dem Festgelände am Waldrand im Familiensportpark West vier Tage lang Geselligkeit und gute Laune großgeschrieben. Für den Humor ist in erster Linie Franz Kain verantwortlich, der am Sonntag, 5. August, um 19.30 Uhr, mit seinem aktuellen Soloprogramm „Der Baby-Boom-Bu“ im Festzelt gastiert.

Drei Jahre hintereinander war Franz Kain im Alleingang auf der Bühne des traditionellen Gartenfests unterwegs. Unvergessen ist den Kabarettfreunden noch der letztjährige Auftritt mit dem Entertainer und Sprachakrobaten Jörg Knör.

Deshalb soll die noch recht junge Tradition eines Kabarett- und Comedyabends am Sonntag fortgeführt werden. Über Franz Kain viele Worte zu verlieren, hieße Wasser in den Rhein zu tragen. Der gebürtige Mannheimer und in Weinheim wohnhafte Comedian ist seit 26 Jahren Mitglied der Kabarettgruppe „Spitzklicker“. Jetzt präsentiert er spitzzüngig sein neues Programm „Der Baby-Boom-Bu“.