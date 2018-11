Kammermusik am Mittwoch

Viernheim.Versehentlich wurde in der Ankündigung zum Kammermusikabend an der Albertus-Magnus-Schule (AMS)ein falsches Datum gedruckt. Die Veranstaltung findet bereits am morgigen Mittwoch, 28. November, statt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Schwerpunkt ist die Musik der Romantik. Wie in jedem Jahr im November zeigen Schüler und Lehrer der AMS, was sie auf ihrem Instrument gelernt haben. Zu hören sind Werke älterer und zeitgenössischer Komponisten für Klavier, Gitarre, Geige und andere Instrumente. Der Kammermusikabend am Mittwoch steht unter dem Motto „Herbstromanzen“. Organisiert wird der Konzertabend von Martin S. Gehrling, Musiklehrer an der AMS. Beginn des Konzertes ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. red

