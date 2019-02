Kampf für Wahlrecht

Viernheim.. Das Internationale Frauencafé im Treff im Bahnhof (Friedrich-Ebert-Straße 8) öffnet erstmals im neuen Jahr am Mittwoch, 27. Februar, 15.30 Uhr. Auf dem Programm steht der Film „Die göttliche Ordnung“. Die Organisatorinnen erinnern mit der Vorführung an die Einführung des Frauenwahlrechts. Am 19. Januar 1919 – vor 100 Jahren – konnten Frauen zum ersten Mal in Deutschland wählen gehen. In der Schweiz dauerte es ganze 52 Jahre länger – das thematisiert der Spielfilm.

Im Jahr 1971 haben Frauen in der Schweiz noch immer kein Wahlrecht. Außerhalb der Metropolen ist von der Aufbruchstimmung der Studentenbewegung noch nichts zu spüren. Im Mittelpunkt der Handlung steht Nora, eine junge Hausfrau und Mutter, die mit ihrem Mann, den zwei Söhnen und dem missmutigen Schwiegervater in einem beschaulichen Dorf im Appenzell lebt. Dort ist wenig von den gesellschaftlichen Umwälzungen der 68er-Bewegung zu spüren. Die Dorf- und Familienordnung gerät allerdings gehörig ins Wanken, als Nora beginnt, sich für das Frauenwahlrecht einzusetzen. Von ihren politischen Ambitionen werden auch die anderen Frauen angesteckt. Beherzt kämpfen die Dorfdamen nun für ihre gesellschaftliche Gleichberechtigung.

„In ihrer warmherzigen und bis in die Nebenrollen überzeugend besetzten Komödie lässt Regisseurin Petra Volpe chauvinistische Vorurteile und echte Frauen-Solidarität aufeinandertreffen“, betont das Frauen- und Gleichstellungsbüro in einer Pressemitteilung. su

