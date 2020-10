Kampfstarkes Team zu Gast

Viernheim.Nach einem spielfreien Wochenende steigen die Fußballerinnen wieder in den Spielbetrieb der Oberliga Baden-Württemberg ein. Am Sonntag, 25. Oktober, kommt der FC Freiburg-St. Georgen ins Stadion an der Lorscher Straße.

Patrick Kloskalla steht nur ein dezimierter Kader zur Verfügung. Zu den Spielerinnen, die geplant studien- und berufsbedingt fehlen, kommt auch Valeria Mangione, die mit

...