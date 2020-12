Kandidaten stellen sich im Video vor

Viernheim.„Ohne die vielen Ehrenamtlichen wäre es um unser Gemeindeleben nicht gut bestellt“, sagte Pfarrer Markus Eichler. Bei einer Gemeindeversammlung in der Auferstehungskirche am Berliner Ring stellten sich die Kandidaten für die im kommenden Sommer anstehende Kirchenvorstandswahl vor. Pfarrer Markus Eichler blickte außerdem auf die vergangenen fünf Jahre der Gemeindearbeit zurück und erklärte das Prozedere für den bevorstehenden Wahlvorgang.

Der aktuelle Kirchenvorstand der Auferstehungsgemeinde ist seit dem 1. September 2015 im Amt und besteht aus zehn gewählten Mitgliedern sowie den Pfarrern Markus Eichler und Thomas Blöcher. Der Kirchenvorstand leitet die Gemeinde und gestaltet aktiv das Gemeindeleben mit. Zu den Aufgabengebieten des Gremiums gehören zum Beispiel Personalentscheidungen, die Überwachung des Gemeindeetats, Entscheidungen über Baumaßnahmen oder die Planung und Organisation von Veranstaltungen.

Mit 18 stimmberechtigt

Neben den zehn Kirchenvorstehern sollen bei der am 13. Juni kommenden Jahres anstehenden Wahl auch zwei Jugenddelegierte gewählt werden. Die Jugendvertreter sind nach der Konfirmation ab einem Alter von 14 Jahren wählbar, sie erweitern den Kirchenvorstand als voll beratende Mitglieder, sind allerdings noch nicht stimmberechtigt. „Hintergrund dieser Neuerung ist, dass Jugendliche hier als Jugenddelegierte in das Gremium hineinwachsen und die verschiedenen Aufgabengebiete kennenlernen können.

Mit 18 Jahren werden die Jugendvertreter dann automatisch zu voll stimmberechtigten Kirchenvorständen“, erklärte Pfarrer Eichler der Gemeinde.

Aufgrund der Corona-Pandemie stellten sich die Kandidaten virtuell per Video vor, welches sich die Gemeinde in der Auferstehungskirche über einen Beamer ansah. Das Video ist außerdem über den Youtube-Kanal der Auferstehungsgemeinde online einsehbar. Neun der zehn aktuell tätigen Kirchenvorstände treten dabei erneut zur Wahl an. Darüber hinaus stellten sich in dem Video mit Manuela Riegler, Cindy Bauer und Pia Biereth auch drei neue Kandidatinnen vor.

Der 15 Jahre alte Dominik Barenbrügge steht außerdem als erster Kandidat für das Amt des Jugendvertreters fest. Der Schüler besucht derzeit die zehnte Klasse der Alexander-von-Humboldt-Schule und absolvierte bereits ein Praktikum bei Pfarrer Markus Eichler. Dabei stellte er fest, dass ihm die Gemeindearbeit viel Spaß macht, nun möchte er sich als Vertreter der Jugend im Kirchenvorstand engagieren.

Pfarrer Eichler erinnerte die Gemeinde daran, dass sich weitere Bewerberinnen und Bewerber für den Kirchenvorstand noch bis Ende Januar an den Benennungsausschuss der Kirchengemeinde wenden können, um ihre Kandidatur einzureichen. Er betonte dabei, dass sich die Gemeindemitglieder auch außerhalb des Kirchenvorstands für das Gemeindeleben einbringen können. So bestehe etwa die Möglichkeit, einem der Chöre der Gemeinde beizutreten, oder sich in Ausschüssen wie dem Bau- oder Festausschuss zu engagieren.

In einer kurzen Rückschau blickte Eichler schließlich auf die Arbeit des Kirchenvorstands in den letzten fünf Jahren zurück. In dieser Zeit verstarben mit Gerhard Maaß und Ebenezer Edusa-Eyison zwei hoch geschätzte Mitglieder des Vorstands.

Zu den Höhepunkten der vergangenen Jahre zählten die zahlreichen Veranstaltungen anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums im Jahr 2017. Damals veranstaltete die Gemeinde etwa ein großes Gemeindefest im Pfarrgarten unter der Luthereiche und organisierte ein großes ökumenisches Jubiläumsfest.

Zuletzt hob der Pfarrer die zunehmende Digitalisierung der Gemeindearbeit hervor. So verfügt die Auferstehungsgemeinde inzwischen über einen eigenen Youtube-Kanal und einen eigenen Facebook-Auftritt. Über das Videoportal Youtube können sich Gemeindemitglieder die Aufzeichnungen vergangener Gottesdienste ansehen. Geplant ist außerdem ein digitales Buchungsportal für die anstehenden Weihnachtsgottesdienste.

„Durch die Corona-Pandemie hat unsere Gemeinde einen großen digitalen Schub erlebt“, berichtete Eichler augenzwinkernd. Der hohe Aufwand bei der Aufzeichnung der Gottesdienste und der Nachbearbeitung der Videos lohne sich jedoch: Aktuell sähen sich 150 bis 200 Menschen pro Woche die Aufzeichnung des Gottesdienstes an.

Info: https://www.youtube.com/watch?v=vwQdSZClqQc

© Südhessen Morgen, Montag, 07.12.2020