Kandidatur für den Kirchenvorstand

Viernheim.. Neun Mitglieder der evangelischen Christuskirchengemeinde bewerben sich bei der am Sonntag, 13. Juni, geplanten Wahl für das Amt als Kirchenvorsteherin oder Kirchenvorsteher. Die Gemeinde würdigt in einer Pressemitteilung die Bereitschaft der Kandidaten, „sich ab Herbst dieses Jahres in enger Zusammenarbeit mit Pfarrer Klaus Traxler und Pfarrerin Dr. Irene Dannemann ehrenamtlich zu engagieren“.

Bei der Wahl des Kirchenvorstands kandidieren: Eva Berndt (60 Jahre, Physiotherapeutin), Martina Hanf (47, Diplom-Sozialpädagogin), Gabriele van Hülst (66, Rentnerin), Adelheid Kakoschke (67, Krankenschwester i. R.), Bianca Klotzbach (46, Lehrerin), Ulrike Kolb (56, Büroangestellte), Maik Lautersbach (45, Diplom-Finanzwirt), Sabine Rohrßen-Lange (59, Kaufmännische Angestellte), Thorsten Schwöbel (47, Postbeamter). red

