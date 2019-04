Kantorei musiziert mit Streichern

Viernheim.Diesmal hat sich Kantor Martin Stein für die traditionelle „Musik zum Karfreitag“ viel vorgenommen. Die Besucher in der Auferstehungskirche erwartet am Freitag, 19. April, um 18 Uhr ein anspruchsvolles Konzert, das von der Evangelischen Kantorei Viernheim, vom Streicherensemble der Evangelischen Kirchengemeinden Viernheim sowie von den Solisten Martin Risch (Bariton), Olaf Gramlich (Oboe) und Claudia Seitz (Orgel) gestaltet wird. Auf dem Programm stehen bedeutende Kompositionen von Franz Liszt, Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Eintrittskarten zu 10 Euro (Studenten und Schüler ermäßigt) gibt es in den beiden evangelischen Gemeindebüros, in der Rathausapotheke und an der Abendkasse. H.T.

