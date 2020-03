Kanutour auf der Altmühl

Viernheim.Eine Kanutour für Frauen organisiert das Familienbildungswerk von Donnerstag, 11. Juni, bis Sonntag, 14. Juni, bei Pappenheim im Altmühltal. Interessierte Viernheimerinnen sind eingeladen, zwei Tage auf dem Fluss zu paddeln, die Natur zu genießen und sich miteinander auszutauschen.

Von der Unterkunft in Pappenheim aus unternehmen die Frauen unter fachkundiger Anleitung zwei Tagestouren in Zweier-Kanus. Die Altmühl soll laut FBW auch dazu anregen, dem Fluss des eigenen Lebens nachzugehen: „Wo führt mein Lebensweg hin, wo greife ich ein, wo lasse ich mich treiben, wo stecke ich fest?“, lauten die Fragen, die es zu erörtern gelte.

Die Unterbringung ist in einem einfachen Selbstversorgerhaus in Doppelzimmern mit Waschbecken geplant. Die Mahlzeiten werden von den Frauen gemeinsam zubereitet. Das Wochenende wird geleitet von Claudia Dewald-Haas und FBW-Leiterin Silvia Schoeneck. Die Anreise erfolgt in Fahrgemeinschaften. Die Kosten für die Tour, inklusive Vollverpflegung und Kanuverleih, liegen bei 150 Euro pro Teilnehmerin.

Anmeldungen nimmt das FBW bis Dienstag, 10. März, unter der Telefonnummer 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. red

