Karibische Atmosphäre in der City

viernheim.„Steht ihr auf Reggae?“, will Sänger und Keyboarder Dario Allegra wissen und bekommt von den zahlreichen Besuchern auf dem Rovigo-Platz prompt ein unüberhörbares „Yeah“ als Antwort. Die äußeren Bedingungen für Musik aus der Karibik sind nahezu perfekt: Es herrschen Sonnenschein und sommerliche Temperaturen rund um die Sommerbühne, Liegestühle, kühle Getränke und exotische Speisen laden zum Verweilen ein.

Schon beim Start der diesjährigen Veranstaltungsreihe am Donnerstagabend in der Innenstadt ist die Stimmung bestens, der Auftritt von Holger Bläß & Friends macht Lust auf mehr. Die Formation, die unter anderem durch ihre regelmäßigen Konzerte im Rhein-Neckar-Zentrum bekannt ist, trifft mit ihrer Musikauswahl voll den Geschmack des Publikums. Die Zuhörer sind begeistert, klatschen im Takt oder singen engagiert mit.

Begehrte Liegestühle

Cheforganisator Kai Kemper zeigt sich bei seiner Begrüßung begeistert von dem riesigen Zuspruch. Obwohl mehr Sitzplätze zur Verfügung stehen als in den Jahren zuvor, reicht das Angebot nicht aus. Da auch die erstmals aufgestellten Liegestühle schnell belegt sind, genießt ein Großteil der Gäste das musikalische Programm im Stehen. Eng wird es auch auf den Fahrrad-Stellplätzen, denn selten sind so viele Besucher mit dem Zweirad zu einer Veranstaltung in der City gekommen.

Holger Bläß und seine Freunde sind beim Heimspiel auf der Bühne des Rovigo-Platzes einmal mehr die Garanten für gute Unterhaltung und beste Laune. Die Band um den Viernheimer Gitarristen spielt seit Jahren immer wieder in unterschiedlicher Besetzung und überzeugt durch Können und ein abwechslungsreiches Repertoire.

Für den Start der Sommerbühne hat Holger Bläß eine Unplugged-Formation mit Eva Jeanette Izoubaz und Steffen Foshag (beide Gesang), Johannes Willinger (Schlagzeug), Dario Allegra (Keyboard und Gesang) sowie Angie Taylor (Bass) zusammengestellt, die eine stimmungsvolle Show bieten.

Lieder wie „Bleeding Love“ von Leona Lewis, „I’m Yours“ von Jason Mraz, „Lovely Day“ von Bill Withers, „My Body Is A Wonderland“ von John Mayer oder „Englishman In New York“ von Sting kommen beim Publikum bestens an. Darüber hinaus begeistert die Band mit dem legendären „Kiss“ von Prince, „Long Train Running“ von den Doobie Brothers, „Let It Rain“ von Amanda Marshall, „Dance With Somebody“ von Whitney Houston und „Like The Way I Do“ von Melissa Etheridge. Die Musiker spielen die Titel nicht nur nach, sondern geben ihnen eine ganz persönliche Note.

Neu ist bei der Sommerbühne das gastronomische Konzept. Erstmals sollen in diesem Jahr Verkaufswagen die Gäste mit vielfältigen Speisen und Getränken versorgen. Wegen eines technischen Defekts konnte einer dieser Wagen aber nicht nach Viernheim bewegt werden. Im Angebot sind deshalb vor allem asiatische Spezialitäten.

© Südhessen Morgen, Samstag, 06.07.2019