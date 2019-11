Karibische Klänge

Heiße Rhythmen präsentieren Ada (l.) und Mirna bei der Fiesta Latina. © pietsch

Viernheim.. Nach dem großen Erfolg der karibischen Sommernacht im Garten der Gaststätte Zur Kutschengilde am Lampertheimer Weg gibt es am Samstag, 16. November, 19 Uhr, eine Zugabe. Wegen der wenig passenden Temperaturen treten die beiden kubanischen Sängerinnen Ada und Mirna bei der Fiesta Latina allerdings in den Innenräumen des Gastronomiebetriebs auf.

Schon im August empfanden die Besucher den Auftritt der beiden Kubanerinnen, die in Hüttenfeld zu Hause sind, wie ein kleinen Karibikurlaub direkt vor der Haustür. Ada, „La Guantanamera“, ist eine temperamentvolle Sängerin aus dem Karibikstaat, die mit ihrem umfangreichen musikalischen Repertoire überzeugt. Auf dem Programm stehen Stücke aus Salsa, Bachata, Son, Merengue, Cha-Cha und Latin Pop. Unterstützt wird Ada bei dem Konzert von Tochter Mirna.

Auf die Besucher wartet darüber hinaus ein passendes Angebot an Speisen und Getränken, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt kostet fünf Euro. JR

