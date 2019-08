Viernheim.. Passend zum heißen Spätsommerwetter veranstaltet die Gaststätte Zur Kutschengilde am Samstag, 31. August, 18 Uhr, eine Noche Latina. Ada la Guantanamera & Mirna präsentieren mit ihrer Band karibische Rhythmen und bescheren den Besuchern einen kurzen Urlaub vor der Haustür. Die in Hüttenfeld wohnende Sängerin aus Kuba unterhält ihr Publikum mit viel Temperament, Charme und einem abwechslungsreichen Programm aus Salsa, Bachata, Son, Merengue, Cha-Cha und Latin Pop. Unterstützung bekommt sie bei dem Auftritt in Viernheim von ihrer Tochter Mirna. Tischreservierungen nimmt die Gaststätte Zur Kutschengilde unter Telefon 06204/30 59 199 entgegen. Der Eintritt ist frei. JR

