Karten ersetzen Ableser

Viernheim.Die Stadtwerke schicken in diesem Jahr keine Ableser los, sondern versenden Ablesekarten an ihre Kunden. Darauf sind laut einer Pressemitteilung bereits alle Zähler aufgeführt, so dass nur noch der jeweilige Stand eingetragen und die Karte zurückgeschickt werden muss. Alternativ können Kunden auch den auf der Karte abgedruckten QR-Code mit ihrem Smartphone scannen und die Zählerstände elektronisch eintragen. Möglich ist das auch über die Homepage stadtwerke-viernheim.de sowie per Fax an 06204/98 92 50 oder telefonisch unter 06207/98 92 22. Die Rückmeldung sollte bis zum 8. Januar erfolgen. Wenn mindestens 40 Prozent aller Zählerstände online erfasst werden, gehen laut der Pressemitteilung 10 000 Euro aus dem dadurch gesparten Rückporto an gemeinnützige Vereine. red

© Südhessen Morgen, Montag, 30.11.2020