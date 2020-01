Karten für Grün-Auftritt

Viernheim.Die evangelische Auferstehungsgemeinde veranstaltet ein Gewinnspiel, bei dem man Eintrittskarten für den Auftritt von Liedermacher Clemens Bittlinger und Pater Anselm Grün gewinnen kann. Die beiden sind am Sonntag, 26. Januar, ab 17 Uhr im Bürgerhaus zu Gast. Der Erste, der am Freitag, 17. Januar, ab 17 Uhr unter der Telefonnummer 06204/29 99 anruft, erhält zwei Freikarten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Konzertthema lautet: „Zum Glück ...“. Doch wie wird man glücklich oder wie kann man das Glück in seinem eigenen Leben entdecken? Um diese grundlegende Frage kreisen die Texte, Lieder und Gedanken des Auftritts von Grün und Bittlinger. In einer Spaßgesellschaft, in der bei bestimmten TV Sendern scheinbar eine Comedysendung die andere jagt und manche Comedians mit ihren Späßen ganze Fußballstadien füllen, drängt sich die Frage auf: Was haben Spaß und Glück miteinander zu tun? Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro im Vorverkauf gibt es (bis 24. Januar) unter der oben genannten Telefonnummer sowie bei folgenden Einrichtungen: Auferstehungsgemeinde, Berliner Ring 74; Christuskirchengemeinde, Saarlandstraße 12-14, Café Rall, Apotheke Otto Weitzel, Eiscafé Limonciello, Blumengeschäft Pusteblume und im Weltladen. An der Abendkasse kosten die Karten 18 Euro. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 15.01.2020