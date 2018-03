Kasper hilft dem alten König

Anzeige

Ein König, eine Prinzessin, ein Prinz, ein Kasper und ein Drachen: Es ist ein klassisches Märchenstück, das den Kindern geboten wird. Leila, die Prinzessin, wird in der Nacht von dem Drachen Schröckel bedroht.

Der alte König ist ziemlich ratlos, doch der Hofnarr Kasper weiß, wie immer, Rat. Da kommt der großmäulige Muchatlkatl (und diesen Namen behält sich das kleine Publikum ganz schnell) des Weges und will die Prinzessin zur Frau haben. Dafür muss er den Drachen bekämpfen. Allein das gelingt aber dem Flötenprinzen Golo, der sich unsterblich in Prinzessin Leila verliebt. Und die Hauptrolle kommt in dieser Geschichte dem Flötchen zu, das auf zauberhafte Weise mit der „Kleinen Nachtmusik“ jedes Abenteuer übersteht. Das sei das Besondere an seinem Märchen, sagt Matthias Störr: „Der Drache wird nicht durch die Einwirkung von Gewalt, sondern durch Musik bezwungen.“

Schon seit 30 Jahren spielt er sein eigenes Kunstmärchen, zum Mozart-Jahr 2006 modifizierte er es durch die kindgerechte Bearbeitung und Integration von Mozarts „Kleiner Nachtmusik“. So biete, erklärt Störr, das „Flötchen, das zaubern kann“ im Vergleich zu der „Zauberflöte“ selbst für ganz kleine Kinder einen ersten Kontakt zur klassischen Musik – ohne sie dabei zu überfordern. Und kaum ein Kind ging nach aus dem TiB, ohne die eingängige Melodie summen zu können.

Dass er sich um seine kleinen Zuschauer von Anfang bis Ende sorgt, stellt Matthias Störr zum Finale unter Beweis – schließlich gab es doch das ein oder andere Kind, das sich vor dem Drachen gefürchtet hat. So dürfen die Kinder den besiegten Drachen zum Schluss hautnah berühren und einmal streicheln. Und mit dem guten Gefühl nach Hause gehen, vor diesem Ungeheuer keine Angst mehr haben zu müssen.

