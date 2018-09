Kastenwagen erfüllt die Wünsche der Nutzer

Viernheim.Die elf Fahrzeuge des Car-Sharings in Viernhheim haben Zuwachs erhalten. Seit Mittwoch steht neben den acht Ford Fiesta und den drei Ford Focus Kombi jetzt auch ein Kastenwagen (Ford Transit Connect) zur Verfügung.

„Damit tragen wir dem Wunsch unserer Nutzer Rechnung, die wir im Mai zu gewissen Punkten befragt haben“ begründet Stadtwerke-Chef Dr. Ralph Franke die Neuanschaffung des Fahrzeugs.

Nutzungsmöglichkeiten erweitert

Standort ist auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus, wo jetzt zwei Fahrzeuge stehen. Als Energiekunde der Stadtwerke Viernheim kann jeder selbst, aber auch andere Mitglieder des Haushalts gleichzeitig Inhaber der V-Card und der Kundenkarte werden. Mit dem Projekt Car-Sharing Viernheim werden weitere attraktive Vorteil geboten. Im Rahmen einer Kooperation mit der Stadtmobil Rhein-Neckar AG in Mannheim können Sie kann das Car-Sharing in Viernheim zu Sonderkonditionen genutzt werden. In Viernheim gibt es derzeit nur Car-Sharing-Fahrzeuge mit festem Standort.

Das bedeutet, man muss das Fahrzeug am Standort abholen und bringt es nach der Nutzung dorthin wieder zurück. Durch den neuen Kastenwagen werden die Möglichkeiten für die Nutzer erweitert. Man kann jetzt also seine neuen Möbel bequem im Kaufhaus abholen.

Die Innenmaße des Laderaums liegen bei flachen Gegenständer bei bis zu 1,20 Metern Breite und 2.15 Metern Länge.

Bei Nutzung der Durchladeöffnung, die sich einseitig auf der Beifahrerseite befindet, kann die Ladelänge sogar auf 3,40 Meter ausgedehnt werden. „Die Ausleihkonditionen sind derzeit auf dem gleichen Niveau wie für die anderen Fahrzeuge auch. Demnach kostet Car-Sharing in Viernheim eine Fahrt von 50 Kilometern bei einer Nutzungsdauer von drei Stunden nur 16 Euro, inklusive Benzinkosten“, macht Vertriebsleiterin Vera Milus eine einfache Rechnung auf. Man muss also nicht einmal tanken, nur wenn der Sprit auszugehen droht. Dafür befindet sich in jedem Fahrzeug eine Tankkarte, über die das Finanzielle direkt mit den Stadtwerken abgewickelt wird. Was wird für die Nutzung benötigt? Als Voraussetzung für den Erhalt der Nutzungsberechtigung für Stadtwerke-Viernheim-Energiekunden (V-Card-Inhaber) mit Sonderkonditionen müssen einige Verträge abgeschlossen werden: den Rahmennutzungsvertrag mit Stadtmobil Rhein-Neckar und die Vereinbarung zur Nutzung der SWV-Sonderkonditionen.

Diese können beim Kundenservice der Stadtwerke Viernheim in der Industriestraße 2 unterschrieben werden. Weiterhin ist die Vorlage eines gültigen EU-Führerscheins, des Personalausweises sowie der V-Card erforderlich. Gegen Zahlung einer Kaution von 10 Euro gibt es dann die Zugangskarte mit PIN. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.09.2018