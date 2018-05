Anzeige

Viernheim.Neben den Nachwuchs-Athleten beim Deutschland-Cup-Rennen waren weitere Starter des TSV Amicitia beim Heidesee-Triathlon in Forst am Start. Kathrin Halter, Ursula Trützschler und Franziska Schildhauer aus dem Bundesligateam gingen bei den Frauen an den Start. Tobias und Nico Honsowitz, Pascal Rücker, Philipp Sindermann, Stefan Winkenbach und Michael Kuschelewski vertraten bei den Herren die Viernheimer Farben.

1000 Meter Schwimmen im Heidesee, 30 Kilometer Radfahren auf einer ebenen Strecke und 7,5 Kilometer Laufen durch den Forster Wald standen auf dem Wettkampfplan. Nach dem Schwimmen kamen Halter, Trützschler, Schildhauer und die Honsowitz-Brüder unter den Top 15 aus dem Wasser und begaben sich auf die Radstrecke.

Kathrin Halter spielte ihre Stärke aus, konnte sich von den anderen absetzen und eroberte Platz zwei in der Damenwertung. Ursula Trützschler und Franziska Schildhauer verloren einiges an Zeit, während Tobias und Nico Honsowitz ihre Positionen behaupteten und fast zeitgleich in die Laufschuhe schlüpften. In der dritten Disziplin kämpften die jungen Athleten um die Plätze. Kathrin Halter und Ursula Trützschler schafften es mit Platz 2 und 3 auf das Treppchen der Gesamtwertung, Franziska Schildhauer wurde Siebte.