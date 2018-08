Katia Belley singt bei Bläß & friends

Viernheim.Nachdem der Anlauf beim ersten Termin missglückte, wird Sängerin Katia Belley nun bei der Session von Holger Bläß & friends erwartet. Am kommenden Montag, 20. August, 20 Uhr, trifft sie auf Stammgast Fatma Tazegül im Coyote Café Viernheim. An Bass und Schlagzeug sind Steffen Weik und Johannes Willinger.

Die charmante Französin und Sängerin Katia Belley lebt schon seit einigen Jahren in Deutschland. Ein Studium an der Popakademie führte sie damals nach Mannheim, wo sie seither lebt und mit einem Master of Arts in der Mannheimer Talentschmiede abschloss.

Auf der Bühne steht Katia schon seit ihrem siebten Lebensjahr, sie veröffentlichte mit 13 Jahren ihre erste Platte mit eigens komponierten und getexteten Songs. Mit diesen feierte sie schon damals Erfolge in ihrem Heimatland Frankreich. Mittlerweile blickt Belley auf eine lange Karriere zurück, sie spielte mit Max Mutzke, Flo Mega, Nevio und den Harlem Gospel Singers, war in diversen Fernsehproduktionen zu sehen und ist auch als „Hymnensängerin“ in Eishockey, Handball und Fußballstadien unterwegs.

Seit den Anfängen der Holger Bläß & friends-Session ist Fatma Tazegül mit dabei im Coyote Café. Vor acht Jahren trafen sich Tazegül und Bläß anlässlich einer Konzertreihe mit ihrer Band „Fatma2soul“, für die sie den Viernheimer Gitarristen gebucht hatte. Seit dieser Zeit spielen die beiden regelmäßig Konzerte zusammen. Tazegül baute durch ihre offene Art und wöchentliche Konzerte ein großes Musikernetzwerk auf. Bis heute profitieren zahlreiche Musiker in der Region und überregional davon. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.08.2018