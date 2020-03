Katze aus Silo befreit

Lukas Walter rettete die Katze aus dem Silo. © Kreutzer

Viernheim.Aus einer misslichen Lage hat die Berufstierrettung Rhein Neckar eine braun getigerte Katze befreit. Das Tier war in ein leerstehendes Silo am Wiesenweg gesprungen. „Der Schacht ist etwa zwei Meter tief. Die Katze hat versucht, über Äste hinauszuklettern. Die oberen Äste waren jedoch zu dünn, um sie zu tragen“, berichtet Lukas Walter, Mitarbeiter der Tierrettung. Er kletterte daher in den Schacht. Das Fangnetz konnte er wegen der Äste nicht einsetzen. Schließlich gelang es ihm jedoch, die Katze mit der Führstange, an deren Ende sich eine Schlaufe befindet, einzufangen und in einen Fangkorb zu setzten.

Die Katze brachte Walter anschließend ins Viernheimer Tierheim. „Leider hat das Tier kein Tattoo und keinen Chip, weswegen wir den Eigentümer nicht ausfindig machen konnten“, berichtet Walter. Entdeckt hatten die Katze im Silo zwei Mädchen. Sie informierten die Polizei, die dann die Tierrettung rief. fhm

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.03.2020