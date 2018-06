Kaum Besuch beim Landrat

Anzeige

Aufregung wegen Krähenplage

Mit Matthias Baaß wird er bei nächster Gelegenheit reden, weil sich eine Passantin über „eine Krähenplage“ in ihrer Nachbarschaft aufregte. Landrat Engelhardt und Dezernentin Stolz nutzten diese Veranstaltung bei ihrem gestrigen such im Rhein-Neckar-Zentrum auch dazu, um über das Projekt „Vision Bergstraße“ zu informieren, in dessen Rahmen aktuell eine Kreisentwicklungsstrategie erarbeitet wird, die die hessische Bergstraße fit für die Zukunft machen soll. Schwerpunkte bilden hier die Themen Wohnen, Infrastruktur und Gesundheit.

Bei den zurückliegenden Bürgersprechstunden in den Regionen Odenwald, Ried, Weschnitztal und Bergstraße fand die Vision bereits großen Zuspruch, wurde gestern vor Ort im RNZ bekannt.

In vielen Städten des Kreises gab es schon spezielle Bürgersprechstunden zu den drei Themen, unter anderem war Engelhardt auch schon auf dem Viernheimer Wochenmarkt zu Gast.

Expertenkommissionen werden sich am Ende mit den drei Bereichen genauer befassen und in Workshops mit einem entsprechenden Personenkreis näher vertiefen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.06.2018