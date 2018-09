Kein AfD-Termin im Bürgerhaus

Viernheim.Der AfD-Kreisverband Bergstraße kündigt auf seiner Internetseite eine Wahlkampf-Veranstaltung am 23. September im Viernheimer Bürgerhaus an. Als Redner wird dort unter anderem Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender der Partei im Bundestag, genannt. Nach Angaben der Stadtverwaltung findet dieser Termin allerdings nicht statt. In einer Mitteilung weist die städtische Presse- und Informationsstelle darauf hin, dass es „für eine derartige Veranstaltung keinerlei Grundlage gibt“. Unter anderem fehle der Mietvertrag. Nach Informationen dieser Zeitung hat mittlerweile ein anderer Mieter das Bürgerhaus am 23. September für seine Aktivitäten reserviert. red

