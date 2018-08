Kein Andrang auf den 18. August 2018

Viernheim.Ist der heutige Samstag ein besonders guter Tag zum Heiraten in Viernheim? Das könnte man denken, das Datum 18.8.18 ist schließlich gut zu merken. Aber: Es gibt keinen besondern Andrang auf das Standesamt in Viernheim, verneinte Walter Haas. „Der August ist generell beliebt bei den Brautleuten wegen der Witterung, in diesem Monat gibt es viel mehr Trauungen als beispielsweise im Dezember. Aber genau dieser Tag ist nur mit zwei Hochzeiten gebucht.“ Zum Vergleich: Fünf Paare wollten einander am Samstag, 4. August, das Ja-Wort geben, auch der Samstag, 1. September, ist mit fünf Trauungen offensichtlich gefragter als der „Schnapszahl“-Samstag 18.8. bur

