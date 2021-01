Kein Durchkommen für Rettungsfahrzeuge

Zum Parkverhalten von Bürgern im Viernheimer Stadtgebiet.

Viele, wenn nicht alle Kfz-Fahrer beklagen mangelnden Parkraum im öffentlichen Straßenverkehr. Ein Mosaik-Stein dieser Parkraumproblematik ist der Tatsache geschuldet, dass viele Pkw-Besitzer, obwohl Garagen oder Hofreiten vorhanden, die Straßen als Parkfläche benutzen und die Garagen zur Lagerung von Gegenständen aller Art zweckentfremden.

Daraus resultiert ein verbotenes Parken auf Bürgersteigen, ein verstärktes Parken vor und gegenüber Garagen oder Hofeinfahrten und ein nicht hinnehmbares Parken gegenüber bereits parkenden Fahrzeugen, so dass für Rettungsfahrzeuge oder Zulieferer kein Durchkommen mehr ist. Dieses Verhalten steht nicht für ein Miteinander, sondern für ein Gegeneinander im Straßenverkehr und sorgt so nicht für mehr Verkehrssicherheit. Denken wir an Fußgänger mit oder ohne Rollatoren, an Rad fahrende Kinder – bis acht Jahre müssen sie Bürgersteige benutzen –, Blinde, Gehörgeschädigte, also an die Schwächsten im Straßenverkehr. Müssen diese Personengruppen dann den Bürgersteig, obwohl extra für sie eingerichteter Schutzraum, verlassen und den gefährlichen Verkehrsraum des fließenden Verkehrs benutzen, nur weil einige nicht bereit sind, sich sozialgemeinschaftlich zu verhalten? Nein!

So ist es an der Zeit, nicht nur politische Absichtserklärungen von sich zu geben, sondern Taten folgen lassen. Und noch eines: Sich für mangelnde Abstellplätze vor dem Haus freizukaufen, muss der Vergangenheit angehören. So wünsche ich mir ein Miteinander mit gegenseitiger Rücksichtnahme und ein von Empathie getragenes Verkehrsverhalten.

