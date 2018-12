Kein einziger Antrag

Viernheim.So etwas hat es wohl noch nie gegeben: Der Haushalt wurde gestern Abend ohne Anträge verabschiedet, bei zwei Gegenstimmen (Die Linke) und vier Enthaltungen (Bündnis 90/Grüne). In ebenfalls historisch kurzen 70 Minuten waren auch die Haushaltsreden der Fraktionen gehalten. Eine „Zwangspause“ von mehr als einer halben Stunde folgte, bis die Stadtverordnetenversammlung ab 19 Uhr ihre Beschlüsse fassen konnte.

Selbst der „langgediente“ Stadtverordnete Heinz Rohrbacher kann sich nicht daran erinnern, dass es jemals eine Haushaltsverabschiedung ohne Anträge gab und auch Hauptamtsleiter Michael Fleischer hat dies eigenen Angaben zufolge in 27 Jahren bei der Stadt Viernheim noch nicht erlebt. Die CDU hat ihren Antrag auf die Anschaffung einer Mikrofon-Anlage für den Ratssaal zugunsten einer Leasing-Lösung wieder zurückgezogen.

Der Überschuss liegt bei knapp 1,2 Millionen Euro trotz einiger Verschiebungen in den Erträgen und Aufwendungen, die sich aber in etwa die Waage halten. Der Zahlungsmittelüberschuss liegt bei 65 308 Euro: Das ist der „Gestaltungsspielraum“, dessen Geringfügigkeit Bastian Kempf (CDU) als erster Redner bedauerte. Die Fraktionen legten unterschiedliche Schwerpunkte in ihren Haushaltsreden und begrüßten die Investitionen – wie bei der Freiwilligen Feuerwehr – ausdrücklich (ausführlicher Bericht folgt). bur

