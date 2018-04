Anzeige

Viernheim.Der Leitsatz „Kein Kind soll im Straßenverkehr verunglücken“ ist für die Kreisverkehrswacht Bergstraße Motivation und Ziel ihrer Verkehrssicherheitsarbeit.

„Wenn Sie in den nächsten Tagen oder Wochen mit gelben Warnwesten auffällig gekleidete Kinder sehen, die zu Fuß unterwegs sind, so nehmen diese Kinder an den Verkehrssicherheitstagen teil, die vom Bundesverkehrsministerium unterstützt und gefördert werden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Termine April: 12. Kleeblatt 24. Johannes XXIII 26. Kirschenstraße 28. Arche Noah Mai: 3. St. Hildegard 5. Gänseblümchen 16. St. Michael 17. Kapellenberg 24. Sonnenschein 30. Maria Ward Juni: 6. Kinderdörfel 7. Pirmasenser Straße

Hierbei zeigten Kinder meistens die für die Alleinteilnahme am Straßenverkehr eingeübte wichtigen Verhaltensmuster.