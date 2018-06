Anzeige

Wenn Kaplan Christian Kaschub in einigen Wochen offiziell seinen Dienst beendet, wird es keinen Nachfolger für die Pfarrei Johannes XXIII. geben. Pfarrgemeinderat und weitere engagierte Gemeindemitglieder haben sich deshalb bei einer Klausurtagung damit beschäftigt, wie die Gottesdienstordnung mit einem hauptamtlichen Priester aussehen kann und es zudem mit der wieder eröffneten Apostelkirche ein zweites Gotteshaus gibt.

Die Eucharistiefeier montags fällt weg, dafür wird ein Abendgottesdienst am Donnerstag eingeführt. Die Werktagsgottesdienste werden auf beide Kirchen verteilt – Dienstag und Freitag in der Marienkirche, Mittwoch und Donnerstag in der Apostelkirche. Für das Wochenende haben sich die Verantwortlichen festgelegt, dass es feste Orte gibt und keinen Kirch-Wechsel mehr. Nach dem Weggang des Kaplans wird samstags ein Wortgottesdienst in der Marienkirche gefeiert.

Sonntagmorgens gibt es eine Messe im St.-Josef-Krankenhaus und danach eine Eucharistiefeier in der Apostelkirche sowie abends in der Marienkirche. Wohl ab Herbst 2019 wird auch der Abendgottesdienst am Sonntag zu einem Wortgottesdienst werden. Für diese Wortgottesdienste werden Gemeindemitglieder begleitet und ausgebildet, damit die Gottesdienste auch ohne geweihten Gottesdienstleiter stattfinden können. su